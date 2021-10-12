Астролог предсказал, что новая Госдума будет справедливой, но с недостатком интуиции

Кроме того, по словам Александра Зараева, всё тайное, что формируется сейчас, станет явным в первой половине 2022 года.

Госдума восьмого созыва будет работать справедливо на благо общества, но в то же время скажется нехватка интуиции в нижней палате парламента. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал астролог Александр Зараев, оценивая распределение депутатов по знакам зодиака.

Так, доминирующими в Госдуме будут Львы, к этому знаку относится сразу 55 парламентариев. Следом идут Рыбы (47), Девы (46) и Тельцы (40).

"Почему так много Львов — дело в том, что Юпитер и Сатурн находятся в знаке Водолей, в оппозиции к Львам, и он заставляет представителей этого знака проявлять какие-то новые таланты, новые качества, делает их более весомыми и притягивает к ним внимание тех, кто их выбирал. Надежда на Львов в том, что они проведут некую реорганизацию власти и изменят сложившуюся феодально-олигархическую структуру", — сказал Зараев.

В свою очередь Рыбы могут создать или прощупать некий путь преобразования социальных структур или различных институтов, считает астролог. Как и Девы, они проявят себя позднее, когда Юпитер войдёт в этот знак. Немного разочаровывает то, что в Госдуме меньше всего Скорпионов, а ведь это люди, которые с помощью взгляда со стороны больше разбираются в происходящем. Их малое количество намекает на то, что анализа проблем той или иной ситуации не будет, указал эксперт.

Кроме того, в новом созыве ожидается недостаток интуиции, ведь в нижней палате мало Водолеев, Весов и Близнецов. Это знаки, которые могли бы привнести новые идеи, а Скорпионы помогли бы им раздуть огонь, добавил специалист.