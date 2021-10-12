В Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", — указал представитель Кремля.

Ранее политолог призвал не реагировать на "безвольный нудёж" премьера Японии о Курилах. По словам собеседника Лайфа Валерия Коровина, слова главы кабмина Страны восходящего солнца можно рассматривать лишь как формальный внутриполитический жест для консолидации общества.