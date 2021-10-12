В Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России
Ранее Фумио Кисида уже утверждал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор.
Фото © ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.
"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", — указал представитель Кремля.
Ранее политолог призвал не реагировать на "безвольный нудёж" премьера Японии о Курилах. По словам собеседника Лайфа Валерия Коровина, слова главы кабмина Страны восходящего солнца можно рассматривать лишь как формальный внутриполитический жест для консолидации общества.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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