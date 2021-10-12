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В Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России

Ранее Фумио Кисида уже утверждал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор.

12 октября, 09:54

Фото © ТАСС / ЕРА / KIMIMASA MAYAMA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", — указал представитель Кремля.

В Совфеде напомнили о неделимости территории РФ после слов премьера Японии о Курилах

В Совфеде напомнили о неделимости территории РФ после слов премьера Японии о Курилах

Ранее политолог призвал не реагировать на "безвольный нудёж" премьера Японии о Курилах. По словам собеседника Лайфа Валерия Коровина, слова главы кабмина Страны восходящего солнца можно рассматривать лишь как формальный внутриполитический жест для консолидации общества.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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