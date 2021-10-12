В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд для обсуждения Украины

В Кремле не исключают проведения контактов замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд по украинской тематике, но это не значит, что такое общение будет регулярным. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что это "абсолютно не значит", что формат консультаций Козака и Нуланд будет работать на постоянной основе.