В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд для обсуждения Украины
По мнению Пескова, такие контакты вряд ли будут регулярными, однако сам факт возрождения "первых робких" консультаций на двусторонней основе он оценивает позитивно.
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В Кремле не исключают проведения контактов замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд по украинской тематике, но это не значит, что такое общение будет регулярным. Об этом в беседе с журналистами во вторник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что это "абсолютно не значит", что формат консультаций Козака и Нуланд будет работать на постоянной основе.
"Пока вряд ли такой формат, Козак — Нуланд, возможен. С другой стороны, какие-то первые робкие контакты возрождаются на двусторонней основе, это позитивно. Много разногласий, но тем не менее такие контакты только приветствуются", — обозначил он позицию Кремля.
Лайф сообщал, что замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем встретится американский дипломат.
Ранее политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд в Москву. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.
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