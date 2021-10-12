На Северном Кавказе за три года предотвращено 29 терактов

На Северном Кавказе сотрудники правоохранительных органов и спецслужб за три года предотвратили 29 терактов и ликвидировали 84 боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), где состоялось заседание Комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.

"За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников", — рассказали в НАК.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма в регионе и выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее Лайф рассказывал, что правоохранители пресекли деятельность экстремистов "Нурджулара"* в Московском регионе. Представители организации пытались создать многоуровневую систему продвижения радикальной идеологии в РФ, для чего вербовали студентов.