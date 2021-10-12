Политолог призвал не реагировать на "безвольный нудёж" премьера Японии о Курилах

Япония на данный момент фактически не является суверенной и находится под внешним управлением США, поэтому все заявления Токио представляют собой исполнение указания Вашингтона по напряжению отношений с Россией. Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.

"Это ничем не обосновано, кроме как желанием Японии иметь Курилы и постоянно напрягать наши отношения, отодвигать подписание мирного договора. И в этом как раз больше заинтересован Вашингтон. Это безвольный нудёж и канюченье со стороны японцев", — отметил эксперт.

По его словам, заявление Кисиды также можно рассматривать как внутриполитический жест, направленный на консолидацию общества. В таком случае, подчеркнул Коровин, Москве определённо точно не стоит обращать на это внимания, так как премьер Японии таким образом решает внутренние проблемы страны.