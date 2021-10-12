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Политолог призвал не реагировать на "безвольный нудёж" премьера Японии о Курилах

Эксперт отметил, что слова главы кабмина Страны восходящего солнца можно рассматривать и как внутриполитический жест для консолидации общества.

12 октября, 09:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Япония на данный момент фактически не является суверенной и находится под внешним управлением США, поэтому все заявления Токио представляют собой исполнение указания Вашингтона по напряжению отношений с Россией. Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.

"Это ничем не обосновано, кроме как желанием Японии иметь Курилы и постоянно напрягать наши отношения, отодвигать подписание мирного договора. И в этом как раз больше заинтересован Вашингтон. Это безвольный нудёж и канюченье со стороны японцев", — отметил эксперт.

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По его словам, заявление Кисиды также можно рассматривать как внутриполитический жест, направленный на консолидацию общества. В таком случае, подчеркнул Коровин, Москве определённо точно не стоит обращать на это внимания, так как премьер Японии таким образом решает внутренние проблемы страны.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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