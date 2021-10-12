Суд вновь продлил арест врачам по делу о продаже детей от суррогатных матерей
Защита считает незаконной и необоснованной такую меру пресечения и намерена обжаловать решение.
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Московский городской суд вновь продлил срок арест московским врачам-репродуктологам — фигурантам уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Даниэля Готье, представляющего интересы главы медцентра NGC.
"12 октября 2021 года постановлением Московского городского суда, судьёй Поспеловой Е.В. мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов дела по торговле детьми, врачей клиники NGC была продлена до 14 января 2021 года, до 18 месяцев, что является максимальным сроком нахождения под стражей во время предварительного расследования", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что защита считает незаконным и необоснованным такое решение суда и намерена его обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, 23 июня 2020 года в квартире в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев, с ними находились две гражданки Китая. Один ребёнок был мёртв. В ходе следствия выяснилось, что младенцы рождены от суррогатных матерей, в отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". В июле 2021 года фигурантам дела предъявили обвинения по 11 эпизодам продажи детей иностранным гражданам. По мнению следствия, под видом лечения бесплодия медики незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии, а дети за вознаграждение передавались покупателям.
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