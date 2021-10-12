Суд вновь продлил арест врачам по делу о продаже детей от суррогатных матерей

Московский городской суд вновь продлил срок арест московским врачам-репродуктологам — фигурантам уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Даниэля Готье, представляющего интересы главы медцентра NGC.

"12 октября 2021 года постановлением Московского городского суда, судьёй Поспеловой Е.В. мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов дела по торговле детьми, врачей клиники NGC была продлена до 14 января 2021 года, до 18 месяцев, что является максимальным сроком нахождения под стражей во время предварительного расследования", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что защита считает незаконным и необоснованным такое решение суда и намерена его обжаловать в апелляционном порядке.