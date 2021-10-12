Mail.ru Group сменила название на VK

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VK. По его словам, ребрендинг необходим, чтобы пользователи перестали путаться в продуктах.

"VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group, он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", — сказал Добродеев на пресс-конференции.

Он добавил, что единый бренд компании подчеркнёт возможности её экосистемы, куда входит общение, игры, образование, доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки. Так, некоторые сервисы будут переименованы и получат приставку VK в названии, а вот соцсеть "ВКонтакте", а также другие проекты-лидеры, например "Одноклассники" и почта Mail.ru, сохранятся в прежнем виде.

Следующие продукты компании уже будут выходить под брендом VK, а в случае приобретения решение о переименовании будет приниматься на основе выводов аналитиков и исследований.