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Mail.ru Group сменила название на VK

А вот проекты — лидеры компании в виде соцсетей "ВКонтакте" или "Одноклассники" сохранят прежние названия.

12 октября, 09:24
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/albums-22822305?z=photo-22822305_457308107/photos-22822305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВКонтакте</a>"</p>

Фото © VK / "ВКонтакте"

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев объявил о смене названия компании на VK. По его словам, ребрендинг необходим, чтобы пользователи перестали путаться в продуктах.

"VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group, он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", — сказал Добродеев на пресс-конференции.

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Он добавил, что единый бренд компании подчеркнёт возможности её экосистемы, куда входит общение, игры, образование, доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки. Так, некоторые сервисы будут переименованы и получат приставку VK в названии, а вот соцсеть "ВКонтакте", а также другие проекты-лидеры, например "Одноклассники" и почта Mail.ru, сохранятся в прежнем виде.

Следующие продукты компании уже будут выходить под брендом VK, а в случае приобретения решение о переименовании будет приниматься на основе выводов аналитиков и исследований.

Ранее Лайф сообщал, что о ребрендинге объявила "Азбука вкуса". В ближайшие два года в 20 торговых точках пройдёт полная реконструкция, в остальных — частичная реновация.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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