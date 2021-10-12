НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Крутой призвал помолиться за выздоровление госпитализированного с ковидом Серова

Композитор отметил, что помочь певцу, с которым дружит с юношеских лет, к сожалению, ничем другим не может.

12 октября, 09:19
<p>Александр Серов. Фото © <a href="http://www.alexander-serov.ru/galereya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander-serov.ru</a></p>

Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru

Композитор Игорь Крутой обратился к подписчикам с просьбой "помолиться и поставить свечу" за скорейшее выздоровление певца Александра Серова, который попал в реанимацию с коронавирусом.

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всём моём желании, я не могу. <...> У меня огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова", — написал продюсер в "Инстаграме".

Госпитализированный с ковидом актёр Гаркалин остаётся в реанимации

Госпитализированный с ковидом актёр Гаркалин остаётся в реанимации

Композитор также поделился отрывком из передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", где они с Серовым рассказывали о своей дружбе, начавшейся ещё в юношеские годы. В комментариях артисты пожелали здоровья и сил исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз". В их числе Игорь Николаев и Алсу.

Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. По данным СМИ, у 67-летнего певца поражено 75% лёгких. Накануне, 11 октября, выяснилось, что попавший в реанимацию Серов находится в сознании. По словам его пиар-директора, в состоянии артиста присутствует положительная динамика. Однако о поражении лёгких собеседник говорить не стал.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1