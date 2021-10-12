Крутой призвал помолиться за выздоровление госпитализированного с ковидом Серова

Композитор Игорь Крутой обратился к подписчикам с просьбой "помолиться и поставить свечу" за скорейшее выздоровление певца Александра Серова, который попал в реанимацию с коронавирусом.

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всём моём желании, я не могу. <...> У меня огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова", — написал продюсер в "Инстаграме".

Композитор также поделился отрывком из передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", где они с Серовым рассказывали о своей дружбе, начавшейся ещё в юношеские годы. В комментариях артисты пожелали здоровья и сил исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз". В их числе Игорь Николаев и Алсу.