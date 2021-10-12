11 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Меры санитарной безопасности в нижней палате парламента будут продлены, пока вакцинацию от инфекции прошло лишь 70% народных избранников.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
На первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва не пришли некоторые депутаты, связано это с пандемией коронавируса, объяснил Вячеслав Володин, которого избрали спикером нижней палаты парламента. РИА "Новости", ссылаясь на думский аппарат, передаёт о заражении 11 парламентариев ковидом.
"Сегодня в зале у нас ряд депутатов отсутствует, они болеют, и мы должны делать со своей стороны всё для того, чтобы работа продолжалась, но при этом как можно меньше болело наших коллег. От нас это зависит, от того, как сами мы относимся к вакцинации, к мерам предосторожности", — указал Володин.
Спикер ГД нового созыва подчеркнул, что направленные на борьбу с распространением CoViD-19 меры будут продлены, в том числе и ограничения на посещение здания на Охотном Ряду, приостановка работы столовых и буфетов, термометрия на входе. Как указал Володин, к настоящему моменту вакцинировалось 70% народных избранников, и этого недостаточно.
"На сегодняшний день вакцинировано 70% депутатов, которые зарегистрировались. Много это или мало? Мало", — отрезал он.
Как уже писал Лайф, за последние сутки в России выявили свыше 28 тысяч заразившихся коронавирусом. В тройку лидеров по количеству новых инфицированных вошли уже привычные Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
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