Умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая во время пандемии собрала для врачей 4,5 млн
Ранее президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Антоновну знаком отличия "За благодеяние".
Зинаида Корнева. Фото предоставлено Лайфу
На 100-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по инициативе которой было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Информацию об утрате Лайфу подтвердил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.
Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая 2020 года. Примером для неё послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал докторам на передовой около 45 миллионов фунтов стерлингов. 99-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку. Президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Антоновну знаком отличия "За благодеяние".
Том Мур тоже умер в этом году, последние недели своей жизни он боролся с пневмонией. 100-летний британский ветеран Второй мировой скончался в госпитале 2 февраля.
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