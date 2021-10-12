Умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая во время пандемии собрала для врачей 4,5 млн

На 100-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по инициативе которой было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Информацию об утрате Лайфу подтвердил председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.

Зинаида Корнева начала сбор средств в начале мая 2020 года. Примером для неё послужил британский полковник в отставке Том Мур, который аналогичным образом собрал докторам на передовой около 45 миллионов фунтов стерлингов. 99-летняя жительница Санкт-Петербурга даже отправила подарок своему вдохновителю и приложила к посылке трогательную записку. Президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Антоновну знаком отличия "За благодеяние".