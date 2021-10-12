Председателем Госдумы восьмого созыва избран Вячеслав Володин

За его кандидатуру, выдвинутую от "Единой России", проголосовало 360 депутатов из 450.

Председателем Госдумы восьмого созыва снова избран Вячеслав Володин. Таковы результаты голосования, проведённого среди депутатов на первом пленарном заседании во вторник. За кандидатуру Володина, выдвинутую от "Единой России", проголосовало 360 депутатов из 450. К слову, он занимал пост председателя и в Госдуме седьмого созыва.

Первым заместителем председателя Госдумы избран Александр Жуков. Его кандидатуру тоже выдвинула фракция "Единая Россия". На должности заместителей избраны кандидаты от фракции партии: Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Пётр Толстой и Ирина Яровая.

Ранее в сентябре на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина, отметив, что тот "вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва".

Напомним, что на заседании во вторник депутаты уже приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.