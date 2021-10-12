Депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов, единороссы возглавили 17
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В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой ГД, которая состояла из 26 комитетов.
На первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва депутаты избрали председателей 32 комитетов. Так, большинство из них — 17 — возглавят представители "Единой России".
Депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" возглавят по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" — два.
Напомним, парламентарии ранее приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.
Напомним, сегодня проходит первое заседание Госдумы нового созыва. Председателем нижней палаты парламента снова избран Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Вице-спикерами избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Борис Чернышов, Александр Бабаков и Владислав Даванков.