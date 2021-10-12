Депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов, единороссы возглавили 17

В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой ГД, которая состояла из 26 комитетов.

На первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва депутаты избрали председателей 32 комитетов. Так, большинство из них — 17 — возглавят представители "Единой России".

Депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" возглавят по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" — два.

Напомним, парламентарии ранее приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.