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Регион
Опубликовано 12 октября 2021, 12:28

Депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов, единороссы возглавили 17

Фото © ТАСС/Олег Яковлев

Фото © ТАСС/Олег Яковлев

В новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой ГД, которая состояла из 26 комитетов.

На первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва депутаты избрали председателей 32 комитетов. Так, большинство из них — 17 — возглавят представители "Единой России".

Депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду" возглавят по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" — два.

Напомним, парламентарии ранее приняли постановление о создании 32 комитетов и трёх комиссий. Таким образом, в новом созыве будет работать на шесть комитетов больше, чем в прошлой Госдуме, которая состояла из 26 комитетов.

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Напомним, сегодня проходит первое заседание Госдумы нового созыва. Председателем нижней палаты парламента снова избран Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Вице-спикерами избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Борис Чернышов, Александр Бабаков и Владислав Даванков.

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Александра Вишнякова
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