Госдума избрала девять вице-спикеров

Шесть из них представляют фракцию "Единая Россия": это бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол.

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник избрали двух первых вице-спикеров и девять вице-спикеров. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. К слову, эти посты они занимали и ранее — в Госдуме седьмого созыва.

Шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию "Единая Россия": это бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и Шолбан Кара-оол. Причём трое — Гордеев, Толстой и Яровая — занимали эти посты и в Думе прошлого созыва.

Вице-спикером от ЛДПР стал бывший замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от "Справедливой России — За правду" — Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель "Новых людей" Владислав Даванков.

Ранее Лайф сообщал, что председателем Госдумы восьмого созыва снова избран Вячеслав Володин. За его кандидатуру, выдвинутую от "Единой России", проголосовало 360 депутатов из 450.