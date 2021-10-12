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Прохор Шаляпин после смерти жены перезапускает карьеру песней о матовых стёклах

Новая композиция придётся по душе всем, особенно потерявшим близких, отметил артист, который тяжело переживает утрату.

12 октября, 09:39
<p>Скриншот © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU4qizTDZOJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shalyapin_official</a></p>

Скриншот © Instagram / shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме" фрагмент новой песни, которую посвятил супруге-миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Женщина вскоре после свадьбы умерла от коронавируса. Композиция называется "Тебя обнимал".

"Спасибо сердечное за эту песню, так точно и искренно выражающую все мои сегодняшние переживания, композитору Олегу Шаумарову, автору текста Ларисе Фоминой и аранжировщику Андрею Харченко. Посвятить её я хочу Татьяне", — написал под видео Шаляпин.

Он также заверил, что композиция "отзовётся в сердцах у многих", особенно тех, кто столкнулся с потерей родных.

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Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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