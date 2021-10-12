Прохор Шаляпин после смерти жены перезапускает карьеру песней о матовых стёклах

Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме" фрагмент новой песни, которую посвятил супруге-миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Женщина вскоре после свадьбы умерла от коронавируса. Композиция называется "Тебя обнимал".

"Спасибо сердечное за эту песню, так точно и искренно выражающую все мои сегодняшние переживания, композитору Олегу Шаумарову, автору текста Ларисе Фоминой и аранжировщику Андрею Харченко. Посвятить её я хочу Татьяне", — написал под видео Шаляпин.

Он также заверил, что композиция "отзовётся в сердцах у многих", особенно тех, кто столкнулся с потерей родных.