Прохор Шаляпин после смерти жены перезапускает карьеру песней о матовых стёклах
Новая композиция придётся по душе всем, особенно потерявшим близких, отметил артист, который тяжело переживает утрату.
Скриншот © Instagram / shalyapin_official
Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме" фрагмент новой песни, которую посвятил супруге-миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Женщина вскоре после свадьбы умерла от коронавируса. Композиция называется "Тебя обнимал".
"Спасибо сердечное за эту песню, так точно и искренно выражающую все мои сегодняшние переживания, композитору Олегу Шаумарову, автору текста Ларисе Фоминой и аранжировщику Андрею Харченко. Посвятить её я хочу Татьяне", — написал под видео Шаляпин.
Он также заверил, что композиция "отзовётся в сердцах у многих", особенно тех, кто столкнулся с потерей родных.
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США.
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