Песков рассказал, с чем связан рост цен в России
Представитель Кремля добавил, что наша страна не может быть полностью "свободной от этого влияния".
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Рост цен в России связан с тенденциями на внешних рынках и посткризисной волатильностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен", — отметил представитель Кремля.
Хотя Россия не может быть "свободной от этого влияния", этот процесс удаётся "значительно амортизировать", но полностью его исключить не может ни одна страна, добавил Песков.
Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что ведомство повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%. По словам министра, основной вклад в рост цен вносит в первую очередь ускоренное подорожание плодоовощной продукции и мяса.
Комментариев: 0