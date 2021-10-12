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Песков рассказал, с чем связан рост цен в России

Представитель Кремля добавил, что наша страна не может быть полностью "свободной от этого влияния".

12 октября, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Рост цен в России связан с тенденциями на внешних рынках и посткризисной волатильностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен", — отметил представитель Кремля.

Хотя Россия не может быть "свободной от этого влияния", этот процесс удаётся "значительно амортизировать", но полностью его исключить не может ни одна страна, добавил Песков.

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Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что ведомство повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%. По словам министра, основной вклад в рост цен вносит в первую очередь ускоренное подорожание плодоовощной продукции и мяса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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