Песков рассказал, с чем связан рост цен в России

Рост цен в России связан с тенденциями на внешних рынках и посткризисной волатильностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не может жить в замкнутом контуре, она является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен", — отметил представитель Кремля.

Хотя Россия не может быть "свободной от этого влияния", этот процесс удаётся "значительно амортизировать", но полностью его исключить не может ни одна страна, добавил Песков.