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В Минэкономразвития РФ рассказали, почему дорожают овощи

По данным Минсельхоза, картофеля было собрано меньше на 19%, в целом овощей — на 7%.

12 октября, 08:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост цен на овощи обусловлен низкими темпами сборки урожая. Как он указал, сославшись на данные Минсельхоза РФ на 7 октября, картофеля было собрано на 19% меньше, в целом овощей — на 7%.

"Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений", — объяснил глава Минэкономразвития Решетников.

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Ранее россиян предупредили о скором росте цен на картофель. Причин называли несколько, в том числе сокращение посевных площадей и нехватку рабочих рук на полях.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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