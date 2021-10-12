В Минэкономразвития РФ рассказали, почему дорожают овощи

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост цен на овощи обусловлен низкими темпами сборки урожая. Как он указал, сославшись на данные Минсельхоза РФ на 7 октября, картофеля было собрано на 19% меньше, в целом овощей — на 7%.