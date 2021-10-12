В Минэкономразвития РФ рассказали, почему дорожают овощи
По данным Минсельхоза, картофеля было собрано меньше на 19%, в целом овощей — на 7%.
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост цен на овощи обусловлен низкими темпами сборки урожая. Как он указал, сославшись на данные Минсельхоза РФ на 7 октября, картофеля было собрано на 19% меньше, в целом овощей — на 7%.
"Основная причина — низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений", — объяснил глава Минэкономразвития Решетников.
Ранее россиян предупредили о скором росте цен на картофель. Причин называли несколько, в том числе сокращение посевных площадей и нехватку рабочих рук на полях.
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