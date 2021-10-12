Путин пока не ревакцинировался от ковида
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у лидера страны сохраняется высокий титр антител.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, он пока ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", — рассказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже стало известно, что выбор российского лидера пал на "Спутник V". Сам глава государства поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
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