Путин пока не ревакцинировался от ковида

Президент России Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, он пока ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", — рассказал пресс-секретарь российского лидера.