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Путин пока не ревакцинировался от ковида

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у лидера страны сохраняется высокий титр антител.

12 октября, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от коронавируса. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, он пока ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу", — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Эрдоган померились титрами антител к коронавирусу

Путин и Эрдоган померились титрами антител к коронавирусу

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже стало известно, что выбор российского лидера пал на "Спутник V". Сам глава государства поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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