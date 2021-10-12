Правительство раскрыло условия поощрения "свободных от ковида" регионов

Успешно борющиеся с коронавирусной инфекцией регионы России смогут претендовать на специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила предоставления средств упомянуты в постановлении, которое подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как указано в релизе на сайте кабмина, лидеров определят с помощью конкурсного отбора. Форму конкурсной заявки, количество победителей и размер грантов для каждого региона установит оперативный штаб по предупреждению распространения CoViD-19. Критерии, которым должны будут соответствовать претенденты на звание свободной от ковида территории, разрабатывает Роспотребнадзор. Среди них точно будут показатели заболеваемости инфекцией, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом антиковидной вакцины.

"На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти миллиардов рублей", — отметил премьер Мишустин в ходе заседания координационного совета.

Как подчёркивается в релизе, регионам откроется новая возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, появится дополнительный стимул к эффективному противодействию коронавирусу.