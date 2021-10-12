Правительство раскрыло условия поощрения "свободных от ковида" регионов
Конкурс проведут в ноябре. Власти готовы выделить субъектам в общей сложности 5 миллиардов рублей.
Фото © Shutterstock
Успешно борющиеся с коронавирусной инфекцией регионы России смогут претендовать на специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила предоставления средств упомянуты в постановлении, которое подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Как указано в релизе на сайте кабмина, лидеров определят с помощью конкурсного отбора. Форму конкурсной заявки, количество победителей и размер грантов для каждого региона установит оперативный штаб по предупреждению распространения CoViD-19. Критерии, которым должны будут соответствовать претенденты на звание свободной от ковида территории, разрабатывает Роспотребнадзор. Среди них точно будут показатели заболеваемости инфекцией, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом антиковидной вакцины.
"На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около пяти миллиардов рублей", — отметил премьер Мишустин в ходе заседания координационного совета.
"Вирус перешёл в наступление": Проценко назвал стремительным рост числа ковидных больных в Коммунарке
Как подчёркивается в релизе, регионам откроется новая возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, появится дополнительный стимул к эффективному противодействию коронавирусу.
Как уже писал Лайф, 5 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что субъекты могут объявлять свою территорию "свободной от ковида" и получать гранты. Она отметила, что гранты будут направляться на решение региональных проблем.
Комментариев: 0