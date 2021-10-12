Минздрав ожидает решения вопроса вакцинации детей от ковида в ближайшие две недели

Решение о возможности вакцинации детей от коронавируса может быть вынесено экспертами в течение двух недель. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, многие обращаются в Минздрав с вопросами про вакцину для несовершеннолетних, сейчас эта возможность находится на финальной стадии экспертизы.

"Ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", — сказал Мурашко.