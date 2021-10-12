Минздрав ожидает решения вопроса вакцинации детей от ковида в ближайшие две недели
По словам Михаила Мурашко, многие обращаются с запросами на антикоронавирусный препарат для несовершеннолетних.
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Решение о возможности вакцинации детей от коронавируса может быть вынесено экспертами в течение двух недель. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, многие обращаются в Минздрав с вопросами про вакцину для несовершеннолетних, сейчас эта возможность находится на финальной стадии экспертизы.
"Ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", — сказал Мурашко.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день почти треть населения России полностью привита от ковида. Однако останавливаться на этом нельзя, заметил он, ведь в стране созданы все необходимые условия и возможности сделать прививку.
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