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Минздрав ожидает решения вопроса вакцинации детей от ковида в ближайшие две недели

По словам Михаила Мурашко, многие обращаются с запросами на антикоронавирусный препарат для несовершеннолетних.

12 октября, 10:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Решение о возможности вакцинации детей от коронавируса может быть вынесено экспертами в течение двух недель. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, многие обращаются в Минздрав с вопросами про вакцину для несовершеннолетних, сейчас эта возможность находится на финальной стадии экспертизы.

"Ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", — сказал Мурашко.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на сегодняшний день почти треть населения России полностью привита от ковида. Однако останавливаться на этом нельзя, заметил он, ведь в стране созданы все необходимые условия и возможности сделать прививку.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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