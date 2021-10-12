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Мурашко: Молодость — больше не страховка от тяжёлой формы ковида

Из всех заразившихся инфекцией в России 12–13% — дети, отметил министр.

12 октября, 10:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Молодость больше не гарантирует защиту от тяжёлого течения коронавируса, сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видели пациентов, которые с тяжёлыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и её осложнений", — пояснил глава Министерства здравоохранения РФ.

Как отметил Мурашко, в нашей стране несовершеннолетние составляют 12–13% всех заражённых CoViD-19.

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Напомним, 12 октября в России зафиксировали новый максимум смертей от ковида. За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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