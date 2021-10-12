Мурашко: Молодость — больше не страховка от тяжёлой формы ковида
Из всех заразившихся инфекцией в России 12–13% — дети, отметил министр.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Молодость больше не гарантирует защиту от тяжёлого течения коронавируса, сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видели пациентов, которые с тяжёлыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и её осложнений", — пояснил глава Министерства здравоохранения РФ.
Как отметил Мурашко, в нашей стране несовершеннолетние составляют 12–13% всех заражённых CoViD-19.
"Вирус перешёл в наступление": Проценко назвал стремительным рост числа ковидных больных в Коммунарке
Напомним, 12 октября в России зафиксировали новый максимум смертей от ковида. За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.
Комментариев: 0