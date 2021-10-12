Мурашко: Молодость — больше не страховка от тяжёлой формы ковида

Молодость больше не гарантирует защиту от тяжёлого течения коронавируса, сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видели пациентов, которые с тяжёлыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и её осложнений", — пояснил глава Министерства здравоохранения РФ.

Как отметил Мурашко, в нашей стране несовершеннолетние составляют 12–13% всех заражённых CoViD-19.