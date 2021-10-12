Почти треть населения России полностью привита от ковида
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что останавливаться на этом нельзя, ведь в стране созданы все необходимые условия и возможности сделать прививку.
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На сегодняшний день 43 миллиона жителей России завершили полный курс вакцинации от коронавируса, это почти треть населения страны. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны, поэтому останавливаться нельзя", — сказал премьер.
Глава кабинета министров уточнил, что в России созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку. В оборот поступило уже более 90 млн полных комплектов препаратов, также организована работа свыше 6,2 тысячи прививочных пунктов, почти столько же — мобильных бригад и более двух тысяч мобильных пунктов.
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Мишустин добавил, что система здравоохранения находится в полной готовности и для лечения пациентов. Увеличено количество коек, в том числе оснащённых оборудованием для снабжения кислородом и вентиляции лёгких.
Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в стране зафиксировали новый максимум смертей от ковида — 973. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов указал на одну из возможных причин высокой смертности от ковида, предупредив, что вирус становится суровее и опасные симптомы появляются уже на четвёртый день, а иногда и раньше.
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