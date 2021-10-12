Почти треть населения России полностью привита от ковида

На сегодняшний день 43 миллиона жителей России завершили полный курс вакцинации от коронавируса, это почти треть населения страны. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны, поэтому останавливаться нельзя", — сказал премьер.

Глава кабинета министров уточнил, что в России созданы все необходимые условия, чтобы у граждан не возникало трудностей сделать прививку. В оборот поступило уже более 90 млн полных комплектов препаратов, также организована работа свыше 6,2 тысячи прививочных пунктов, почти столько же — мобильных бригад и более двух тысяч мобильных пунктов.