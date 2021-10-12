С 15 октября проход в общественные места по QR-кодам вводят и в Карелии
Это требование также распространяется и на гостей республики, которые будут заселяться в гостиницы.
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что с 15 октября посетить все общественные места и массовые мероприятия в регионе можно будет только по QR-коду.
"Оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".
Теперь при входе граждане должны предъявить электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесённом коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Это требование касается кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов. QR-коды должны быть и у гостей республики при заселении в гостиницы.
Среди других ограничений — приостановка до 25 октября возможности посещения стационаров социального обслуживания, нахождение в торговых центрах подростков до 14 лет исключительно в сопровождении взрослых, а также сокращение времени работы кафе и ресторанов, где привито менее 80% сотрудников, с шести утра до часу ночи. Исключение составляют лишь объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, а также столовых.
Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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