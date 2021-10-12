С 15 октября проход в общественные места по QR-кодам вводят и в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что с 15 октября посетить все общественные места и массовые мероприятия в регионе можно будет только по QR-коду.

"Оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Теперь при входе граждане должны предъявить электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесённом коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Это требование касается кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов. QR-коды должны быть и у гостей республики при заселении в гостиницы.