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Песков: Дату встречи глав МИД "нормандской четвёрки" ещё предстоит согласовать

Работа в рамках этого формата продолжается, несмотря на отсутствие прогресса по выполнению Минска и Парижа, добавил представитель Кремля.

12 октября, 10:11
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

На данный момент сроки встречи глав МИД стран "нормандской четвёрки" не определены, этот вопрос нужно согласовать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и они условились активизировать работу в плане подготовки встречи, проведя консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"Предстоит ещё согласовать время", — заметил Песков.

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При этом представитель Кремля уточнил, что прогресса ни по выполнению Минских соглашений, ни по достигнутым в ходе саммита в Париже договорённостям нет. Однако работа в рамках этих форматов продолжается.

А ранее ещё один участник "нормандской четвёрки" президент Украины Владимир Зеленский заявил о безальтернативности этого формата. По его мнению, это единственная площадка, в рамках которой можно "действительно завершить войну на востоке Украины".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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