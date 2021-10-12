Песков: Дату встречи глав МИД "нормандской четвёрки" ещё предстоит согласовать

На данный момент сроки встречи глав МИД стран "нормандской четвёрки" не определены, этот вопрос нужно согласовать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и они условились активизировать работу в плане подготовки встречи, проведя консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"Предстоит ещё согласовать время", — заметил Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что прогресса ни по выполнению Минских соглашений, ни по достигнутым в ходе саммита в Париже договорённостям нет. Однако работа в рамках этих форматов продолжается.