Кремль не намерен вмешиваться в следствие по делу Раковой
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что власти в курсе задержания экс-замминистра просвещения и проведения следственных действий.
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В Кремле не намерены вмешиваться в следствие по делу бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. Сама Ракова была арестована 7 октября.
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