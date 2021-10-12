Кремль не намерен вмешиваться в следствие по делу Раковой

В Кремле не намерены вмешиваться в следствие по делу бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия", — сказал официальный представитель Кремля.