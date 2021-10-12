С ректором Шанинки проводятся следственные действия по делу Раковой

Следственные действия проводятся с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергеем Зуевым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сейчас с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение", — сказал источник.

К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.