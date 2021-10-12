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С ректором Шанинки проводятся следственные действия по делу Раковой

Ранее в образовательном учреждении проводилась проверка по линии контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.

12 октября, 08:40
<p>Фото © <a href="https://www.msses.ru/about/teachers/zuev-sergey-eduardovich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">msses.ru</a></p>

Фото © msses.ru

Следственные действия проводятся с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергеем Зуевым по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сейчас с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение", сказал источник.

К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.

Экс-замминистра просвещения Ракова находилась в одной камере с рецидивисткой

Экс-замминистра просвещения Ракова находилась в одной камере с рецидивисткой

Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.

Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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