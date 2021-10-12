СМИ сообщили о задержании ректора Шанинки по подозрению в мошенничестве

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергея Зуева задержали по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.