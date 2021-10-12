СМИ сообщили о задержании ректора Шанинки по подозрению в мошенничестве
Ранее сообщалось, что с руководителем образовательного учреждения проводятся следственные действия по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.
Сергей Зуев. Фото © Facebook / Шанинка
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергея Зуева задержали по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в порядке статьи 91 УПК до избрания меры пресечения", — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что с ректором Шанинки проводятся следственные действия по делу Раковой. К слову, проверку в МВШСЭН МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. 7 октября Ракову арестовали.
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