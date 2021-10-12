В Пскове полицейский вытащил из реки 12-летнюю девочку. Видео © УМВД России по Псковской области / Нарек Хачатрян

В Пскове сотрудник полиции спас 12-летнюю девочку, упавшую в реку Великая с моста. В настоящий момент жизни ребёнка ничего не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В дежурную часть полиции поступило заявление от очевидца о том, что с моста в холодную воду упала школьница. На место происшествия оперативно приехали сотрудники полиции. Среди них был старший сержант полиции Денис Кузьмин и старшина полиции Дмитрий Малышев.

"Мы с напарником прибыли сюда незамедлительно. Здесь я спросил, где тонущий человек, который прыгнул с моста. Я узнал, что это девочка. Я снял с себя одежду — форменное обмундирование. Напарник остался охранять всё это. Спустился с этого бордюра вниз в реку и нырнул, поплыл к девочке, чтобы спасти её. Заплыв за опору, я увидел девочку, которая пытается схватиться руками за бетонное [ограждение]. Она то опускалась, то поднималась из воды", — рассказал Денис Кузьмин.

По словам старшего сержанта полиции, он подплыл к несовершеннолетней, подхватил, и они вместе направились к бетонному ограждению, где перевели дух. Затем полицейский и школьница поплыли к набережной. Кузьмин отметил, что по пути у него начала отказывать нога. В этот момент на помощь подоспел прохожий, вместе они доставили девочку на сушу. На набережной Дмитрий Малышев передал ребёнка в руки медиков. "Девочка была госпитализирована, сейчас жизни и здоровью 12-летней псковички ничего не угрожает", — указали в УМВД.

"Она была в сознании. Холодно было ей. Но она слышала, что я ей говорю, понимала и выполняла всё. Ну я как-то не раздумывая разделся и прыгнул в воду. Но, когда прыгнул, почувствовал, что дыхание куда-то пропало. Вода, видимо, очень холодная была. Но что-то сподвигло меня, я поплыл дальше, дыхание вернулось. Но, когда вышел, был как будто без сил", — отметил Кузьмин, признавшись, что героем себя не считает.

УМВД РФ по Псковской области поблагодарило неравнодушных жителей города, которые вовремя среагировали и вызвали экстренные службы на место происшествия, а также оказали помощь в спасении девочки. "В настоящий момент решается вопрос о поощрении полицейских", — добавили в пресс-службе.