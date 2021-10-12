Зеленский: Для Украины важно сохранить транзит газа

"В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идёт по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности", — отметил украинский лидер.

А ранее президент РФ Владимир Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу. Кроме того, он подчеркнул, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку топлива через Незалежную на 8%. Российский лидер указал, что можно с уверенностью говорить о том, что РФ превышает свои обязательства по украинскому транзиту.