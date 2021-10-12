Песков сравнил повестку встречи Путина и Зеленского и саммита "нормандской четвёрки"

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что повестка вероятной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет схожа с повесткой саммита "нормандской четвёрки".

"Нет, это (встречу двух глав России и Украины и саммит "нормандской четвёрки". — Прим. Лайфа) не одно и то же. Здесь [в рамках "нормандской четвёрки"] повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведётся работа", — сообщил Песков.