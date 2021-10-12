Песков сравнил повестку встречи Путина и Зеленского и саммита "нормандской четвёрки"
Переговоры лидеров России и Украины пройдут при наличии тем для обсуждения, напомнили в Кремле.
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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что повестка вероятной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет схожа с повесткой саммита "нормандской четвёрки".
"Нет, это (встречу двух глав России и Украины и саммит "нормандской четвёрки". — Прим. Лайфа) не одно и то же. Здесь [в рамках "нормандской четвёрки"] повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мер, вокруг которого ведётся работа", — сообщил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева пока не просматривается. Песков напомнил, что готовность Владимира Путина к таким переговорам при наличии соответствующей повестки подчёркивалась неоднократно.
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