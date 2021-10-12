Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на 16%
Всего в стране развёрнуто около 255 тысяч коек для пациентов, из них занято около 235 тысяч.
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Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16%, а в 11 регионах темпы прироста составили более 30%. Особую тревогу вызывает ситуация в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, в стране развёрнуто около 255 тысяч коек для пациентов с ковидом, из них занято около 235 тысяч. Около 6,1 тысячи человек находится на ИВЛ. А всего под меднаблюдением — 1,09 млн россиян.
"Количество пациентов, которых мы сегодня ведём, наблюдаем, только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 млн. При этом рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке — амбулаторном, поликлиническом — сегодня наблюдается уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении", — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 28 190 новых случаев заражения коронавирусом. При этом сегодня обновился максимум смертей от ковида — 973.
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