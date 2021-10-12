Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на 16%

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16%, а в 11 регионах темпы прироста составили более 30%. Особую тревогу вызывает ситуация в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в стране развёрнуто около 255 тысяч коек для пациентов с ковидом, из них занято около 235 тысяч. Около 6,1 тысячи человек находится на ИВЛ. А всего под меднаблюдением — 1,09 млн россиян.