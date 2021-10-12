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Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину

Стороны провели предельно откровенный разговор на тему работы диппредставительств и двусторонних отношений.

12 октября, 10:48
<p>Сергей Рябков. Фото © МИД РФ</p>

Сергей Рябков. Фото © МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не затрагивал тему Украины на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, консультации касались темы двусторонних отношений.

В комментарии РИА "Новости" Рябков заметил, что украинская тема не поднималась, а стороны обсуждали вопросы работы дипломатических представительств и ряд других тем. Сам разговор получился "предельно откровенным" и полезным, однако позиции сторон пока плохо состыкуются, уточнил замглавы МИД РФ.

В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд для обсуждения Украины

В Кремле не исключили встречи Козака и Нуланд для обсуждения Украины

"Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд", — добавил Рябков.

Напомним, замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем встретится американский дипломат. При этом политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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