Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину
Стороны провели предельно откровенный разговор на тему работы диппредставительств и двусторонних отношений.
Сергей Рябков. Фото © МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не затрагивал тему Украины на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, консультации касались темы двусторонних отношений.
В комментарии РИА "Новости" Рябков заметил, что украинская тема не поднималась, а стороны обсуждали вопросы работы дипломатических представительств и ряд других тем. Сам разговор получился "предельно откровенным" и полезным, однако позиции сторон пока плохо состыкуются, уточнил замглавы МИД РФ.
"Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд", — добавил Рябков.
Напомним, замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем встретится американский дипломат. При этом политолог назвал истинные причины приезда Виктории Нуланд. По мнению Бориса Межуева, сам по себе этот переговорный процесс — дело хорошее, но никаких прорывов ожидать не стоит.
Комментариев: 0