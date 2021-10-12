Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не затрагивал тему Украины на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, консультации касались темы двусторонних отношений.

В комментарии РИА "Новости" Рябков заметил, что украинская тема не поднималась, а стороны обсуждали вопросы работы дипломатических представительств и ряд других тем. Сам разговор получился "предельно откровенным" и полезным, однако позиции сторон пока плохо состыкуются, уточнил замглавы МИД РФ.