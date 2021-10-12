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Нонне Гришаевой пришлось отменить спектакль из-за ложноположительного теста на коронавирус

Два последующих тестирования показали отрицательный результат, и теперь актриса решает вопрос с отменой карантина.

12 октября, 10:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTmjpU0Iri5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grishaevanonna</a></p>

Фото © Instagram / grishaevanonna

Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?

Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева очень удивилась, получив положительный тест на коронавирусную инфекцию. Весной актриса сделала прививку, да и чувствовала себя хорошо, но Гришаева, по-видимому, уже попала в систему как носитель инфекции и была вынуждена отменить спектакль в театре Вахтангова.

"У меня был ложноположительный тест, сейчас два отрицательных", — поделилась с Лайфом актриса, которая сегодня решает в поликлинике вопрос с карантином.

Нонна Гришаева рассказала, как её театр переживает эпидемию коронавируса

Нонна Гришаева рассказала, как её театр переживает эпидемию коронавируса

Нонна Гришаева — российская актриса театра и кино, певица, радио- и телеведущая, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Самые популярные роли Гришаевой — в комедиях "День выборов", "День ради" и "О чём говорят мужчины", а также в сериалах "Папины дочки" и "Непридуманная жизнь". Многим зрителям она полюбилась благодаря участию в телешоу "Большая разница". Подробнее о творческой биографии 50-летней актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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