Нонне Гришаевой пришлось отменить спектакль из-за ложноположительного теста на коронавирус
Два последующих тестирования показали отрицательный результат, и теперь актриса решает вопрос с отменой карантина.
Фото © Instagram / grishaevanonna
Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева очень удивилась, получив положительный тест на коронавирусную инфекцию. Весной актриса сделала прививку, да и чувствовала себя хорошо, но Гришаева, по-видимому, уже попала в систему как носитель инфекции и была вынуждена отменить спектакль в театре Вахтангова.
"У меня был ложноположительный тест, сейчас два отрицательных", — поделилась с Лайфом актриса, которая сегодня решает в поликлинике вопрос с карантином.
Нонна Гришаева — российская актриса театра и кино, певица, радио- и телеведущая, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Самые популярные роли Гришаевой — в комедиях "День выборов", "День ради" и "О чём говорят мужчины", а также в сериалах "Папины дочки" и "Непридуманная жизнь". Многим зрителям она полюбилась благодаря участию в телешоу "Большая разница". Подробнее о творческой биографии 50-летней актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.
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