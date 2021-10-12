Нонне Гришаевой пришлось отменить спектакль из-за ложноположительного теста на коронавирус

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева очень удивилась, получив положительный тест на коронавирусную инфекцию. Весной актриса сделала прививку, да и чувствовала себя хорошо, но Гришаева, по-видимому, уже попала в систему как носитель инфекции и была вынуждена отменить спектакль в театре Вахтангова.

"У меня был ложноположительный тест, сейчас два отрицательных", — поделилась с Лайфом актриса, которая сегодня решает в поликлинике вопрос с карантином.