В Минобрнауки разработали инструкцию для учащихся на случай вооружённого нападения
В создании памятки принимали участие представители научного и экспертного сообщества в области безопасности.
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Минобрнауки России разработало специальную инструкцию на случай вооружённого нападения на образовательные учреждения. Памятка опубликована в соцсетях ведомства.
"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение", — говорится в подписи к публикации.
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Так, согласно инструкции, сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, а также присутствие вооружённых людей на территории учебного заведения. Учащимся и сотрудникам рекомендуется скрыться в ближайшем помещении, запереть дверь и забаррикадироваться, используя стулья, парты и другие подручные средства. После этих действий необходимо отойти от окон и дверей и лечь. О нападении следует сообщить по номеру 112, а также проинформировать о происходящем друзей и близких с помощью СМС или звонка. При этом уточняется, что говорить надо тихо.
Если в образовательное учреждение уже приехали сотрудники правоохранительных органов, при встрече с ними необходимо держать руки на виду, не делать резких движений и выполнять все их инструкции.
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