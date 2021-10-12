В Минобрнауки разработали инструкцию для учащихся на случай вооружённого нападения









Минобрнауки России разработало специальную инструкцию на случай вооружённого нападения на образовательные учреждения. Памятка опубликована в соцсетях ведомства.

"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение", — говорится в подписи к публикации.

Так, согласно инструкции, сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, а также присутствие вооружённых людей на территории учебного заведения. Учащимся и сотрудникам рекомендуется скрыться в ближайшем помещении, запереть дверь и забаррикадироваться, используя стулья, парты и другие подручные средства. После этих действий необходимо отойти от окон и дверей и лечь. О нападении следует сообщить по номеру 112, а также проинформировать о происходящем друзей и близких с помощью СМС или звонка. При этом уточняется, что говорить надо тихо.

Если в образовательное учреждение уже приехали сотрудники правоохранительных органов, при встрече с ними необходимо держать руки на виду, не делать резких движений и выполнять все их инструкции.