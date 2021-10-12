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В Минобрнауки разработали инструкцию для учащихся на случай вооружённого нападения

В создании памятки принимали участие представители научного и экспертного сообщества в области безопасности.

12 октября, 10:35

Фото © Pixabay

  • Фото © Facebook / Минобрнауки
    Фото © Facebook / Минобрнауки
  • Фото © Facebook / Минобрнауки
    Фото © Facebook / Минобрнауки
  • Фото © Facebook / Минобрнауки
    Фото © Facebook / Минобрнауки
  • Фото © Facebook / Минобрнауки
    Фото © Facebook / Минобрнауки

Фото © Facebook / Минобрнауки

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Минобрнауки России разработало специальную инструкцию на случай вооружённого нападения на образовательные учреждения. Памятка опубликована в соцсетях ведомства.

"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооружённого нападения на образовательное учреждение", — говорится в подписи к публикации.

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Так, согласно инструкции, сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, а также присутствие вооружённых людей на территории учебного заведения. Учащимся и сотрудникам рекомендуется скрыться в ближайшем помещении, запереть дверь и забаррикадироваться, используя стулья, парты и другие подручные средства. После этих действий необходимо отойти от окон и дверей и лечь. О нападении следует сообщить по номеру 112, а также проинформировать о происходящем друзей и близких с помощью СМС или звонка. При этом уточняется, что говорить надо тихо.

Если в образовательное учреждение уже приехали сотрудники правоохранительных органов, при встрече с ними необходимо держать руки на виду, не делать резких движений и выполнять все их инструкции.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу. В СКР сообщили, что за последние годы совершено около десятка атак на учебные заведения в различных регионах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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