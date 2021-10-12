На саммите Украина – ЕС обсудили санкции по "Северному потоку – 2"
Лидер Незалежной на встрече в Киеве признал, что "это дискуссия не на один час, не на один день".
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Одним из вопросов, которые обсуждались на саммите Украина – ЕС, проходящем в Киеве, стала санкционная политика в связи с проектом "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский после переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно "Северного потока – 2" и отдельной санкционной политики относительно "Северного потока – 2", — сообщил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что вопрос не будет решён быстро, ведь "это дискуссия не на один час, не на один день.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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