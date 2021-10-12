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На саммите Украина – ЕС обсудили санкции по "Северному потоку – 2"

Лидер Незалежной на встрече в Киеве признал, что "это дискуссия не на один час, не на один день".

12 октября, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Одним из вопросов, которые обсуждались на саммите Украина – ЕС, проходящем в Киеве, стала санкционная политика в связи с проектом "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский после переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы сегодня обсуждали возможность использования Третьего энергетического пакета относительно "Северного потока – 2" и отдельной санкционной политики относительно "Северного потока – 2", — сообщил Зеленский.

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При этом он подчеркнул, что вопрос не будет решён быстро, ведь "это дискуссия не на один час, не на один день.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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