На саммите Украина – ЕС обсудили санкции по "Северному потоку – 2"

Одним из вопросов, которые обсуждались на саммите Украина – ЕС, проходящем в Киеве, стала санкционная политика в связи с проектом "Северный поток – 2". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский после переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом он подчеркнул, что вопрос не будет решён быстро, ведь "это дискуссия не на один час, не на один день.