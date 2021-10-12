Доктор Мясников дал неутешительный прогноз по новым случаям ковида

Математические подсчёты распространения коронавирусной инфекции редко сходятся с реальностью. Об этом заявил врач Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой". Как считает телеведущий, "математики любят извращаться".

"Математические модели с самого начала пандемии употреблялись и употребляются и в научных работах", — напомнил Мясников.

По его словам, подобный подход не способен продемонстрировать реальное положение дел. По прогнозу самого теледоктора, в России ежесуточное число случаев заражения ковидом может перевалить за 40 тысяч. Эта цифра не совпадает с той, что ранее озвучивали математики СПбГУ. Согласно подсчётам, в ноябре каждые 24 часа в нашей стране будут выявлять около 26,5 тысячи инфицированных CoViD-19, при более пессимистичном сценарии развития событий — около 35 тысяч.

"Я ещё пару месяцев назад говорил, что цифру в 40 тысяч [случаев заражения в день] мы, скорее всего, достигнем безо всякой математики", — заключил Мясников.