Доктор Мясников дал неутешительный прогноз по новым случаям ковида
И он не совпадает с недавними расчётами, представленными сотрудниками СПбГУ. Математические модели далеки от реального положения дел, уверен телеведущий.
Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
Математические подсчёты распространения коронавирусной инфекции редко сходятся с реальностью. Об этом заявил врач Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой". Как считает телеведущий, "математики любят извращаться".
"Математические модели с самого начала пандемии употреблялись и употребляются и в научных работах", — напомнил Мясников.
По его словам, подобный подход не способен продемонстрировать реальное положение дел. По прогнозу самого теледоктора, в России ежесуточное число случаев заражения ковидом может перевалить за 40 тысяч. Эта цифра не совпадает с той, что ранее озвучивали математики СПбГУ. Согласно подсчётам, в ноябре каждые 24 часа в нашей стране будут выявлять около 26,5 тысячи инфицированных CoViD-19, при более пессимистичном сценарии развития событий — около 35 тысяч.
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"Я ещё пару месяцев назад говорил, что цифру в 40 тысяч [случаев заражения в день] мы, скорее всего, достигнем безо всякой математики", — заключил Мясников.
Ранее в России зафиксировали новый максимум смертей от ковида. За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.
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