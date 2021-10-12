Состояние госпитализированного с ковидом Гаркалина постепенно улучшается

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин всё ещё подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, однако его состояние постепенно улучшается. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

Так, о выздоровлении 67-летнего артиста говорить рано, но лечение даёт плоды. Сейчас у звёздного пациента стабилизировалось давление, и врачи отменили препараты, которые ранее поддерживали его, а общая температура тела пришла в норму.