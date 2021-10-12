Состояние госпитализированного с ковидом Гаркалина постепенно улучшается
Врачи уже отменили препараты для поддержания давления. Кроме того, температура у артиста пришла в норму.
Валерий Гаркалин. Фото © Biographe.ru
Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин всё ещё подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, однако его состояние постепенно улучшается. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
Так, о выздоровлении 67-летнего артиста говорить рано, но лечение даёт плоды. Сейчас у звёздного пациента стабилизировалось давление, и врачи отменили препараты, которые ранее поддерживали его, а общая температура тела пришла в норму.
Если изначально Гаркалина подключили к ИВЛ через лицевую маску с трубкой в горло, то накануне дыхательная трубка была введена через отверстие в трахее, чтобы не раздражать горло и облегчить отвыкание актёра от аппарата после выздоровления. Сейчас же состояние искусственной комы продолжают поддерживать лёгкими препаратами.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Изначально сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь актёра рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался. Однако 6 октября Mash сообщил, что артиста перевели в реанимацию и поражение лёгких оказалось более серьёзным. Девятого числа его подключили к аппарату ЭКМО.
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