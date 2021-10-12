Мурашко заявил о тяжёлом поражении сердца и лёгких у некоторых пациентов после ковида
Ранее глава Минздрава рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в России на 16%. При этом в 11 регионах темпы прироста составили более 30%.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у ряда пациентов, переболевших коронавирусом, диагностируют тяжёлое поражение сердца и лёгких. Об осложнениях он рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
"При проведении углублённой диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, тяжёлое поражение сердца, лёгких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе", — отметил министр.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16%, а в 11 регионах темпы прироста составили более 30%. Особую тревогу вызывает ситуация в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии. По данным Мурашко, в стране развёрнуто около 255 тысяч коек для пациентов с ковидом, из них занято около 235 тысяч. Около 6,1 тысячи человек находится на ИВЛ.
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