В МИД РФ не исключили обострения отношений с США

В МИД России не исключают дальнейшего обострения в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия по их нормализации. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря Штатов Викторией Нуланд.

"Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — отметил Рябков в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что допускается возможность заморозки работы дипмиссий России и США, однако Москва хотела бы избежать такого развития событий. При этом, по словам замглавы МИД РФ, достигнут прогресс в решении проблемы с выдачей виз, но РФ и Америка планируют новые консультации по это теме. Рябков отметил, что пока США "не прислушиваются к нашим требованиям".

"Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере, мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений помимо виз и работы загранучреждений", — рассказал дипломат.