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В МИД РФ не исключили обострения отношений с США

В ведомстве также указали на возможность заморозки работы дипмиссий РФ и Штатов, но уточнили, что хотели бы избежать такого сценария.

12 октября, 11:03
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В МИД России не исключают дальнейшего обострения в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия по их нормализации. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря Штатов Викторией Нуланд.

"Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — отметил Рябков в беседе с РИА "Новости".

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Он добавил, что допускается возможность заморозки работы дипмиссий России и США, однако Москва хотела бы избежать такого развития событий. При этом, по словам замглавы МИД РФ, достигнут прогресс в решении проблемы с выдачей виз, но РФ и Америка планируют новые консультации по это теме. Рябков отметил, что пока США "не прислушиваются к нашим требованиям".

"Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере, мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений помимо виз и работы загранучреждений", — рассказал дипломат.

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Ранее Лайф рассказывал, что Рябков и Нуланд на встрече в Москве не обсуждали Украину. Замглавы МИД РФ и замгоссекретаря США провели предельно откровенный разговор на тему работы диппредставительств и двусторонних отношений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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