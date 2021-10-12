Шанинка после задержания ректора работает в штатном режиме

Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), известная как Шанинка, после задержания ректора Сергея Зуева работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Все процессы в школе проходят в штатном режиме, образовательный процесс проходит в соответствии с расписанием и учебным планом", — прокомментировали в Шанинке.

6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. 7 октября Ракову арестовали.