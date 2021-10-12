Шанинка после задержания ректора работает в штатном режиме
Образовательный процесс проходит в соответствии с расписанием и учебным планом, заверили в вузе.
Фото © Facebook / Шанинка
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), известная как Шанинка, после задержания ректора Сергея Зуева работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
"Мы надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Все процессы в школе проходят в штатном режиме, образовательный процесс проходит в соответствии с расписанием и учебным планом", — прокомментировали в Шанинке.
Напомним, что с 30 сентября МВД проводило в вузе проверку, которая касалась контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Ранее во вторник стало известно, что с ректором Шанинки проводятся следственные действия, в результате чего Сергей Зуев был задержан по делу Марины Раковой. Она подозревается в хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году.
Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн
6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. 7 октября Ракову арестовали.
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