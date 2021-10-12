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Землю накрыла магнитная буря

Облако солнечной плазмы увеличило радиационную нагрузку на космические спутники. Оно же влияет на колебания магнитного поля у поверхности планеты и вызывает северные сияния.

12 октября, 11:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ночь с 11 на 12 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря. К настоящему моменту она уже достигла среднего уровня и начала стихать. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что в три часа ночи (по Москве) фиксировалась слабая магнитная буря. Затем, примерно с 6:00 до 9:00, её уровень усилился до среднего. По данным лаборатории, 9 октября в 9:19 по мск произошла вспышка среднего уровня на Солнце. А добралось до Земли коронарное вещество за три дня.

Солнечная плазма увеличила нагрузку на космические спутники и повлияла на колебания магнитного поля у поверхности Земли. В моменты магнитных бурь на широтах 60–70 градусов виднеется северное сияние. Такое явление можно увидеть, например, из Санкт-Петербурга или Мурманска, располагающихся на 59 и 68 градусах северной широты соответственно.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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