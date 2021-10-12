В Еврокомиссии заявили о близости с Украиной, но не назвали сроки принятия в ЕС

По словам главы ЕК, "важно то, что мы одна большая европейская семья". Председатель Евросовета в свою очередь рассказал о договорённости продолжать дискуссии по вопросу.