В Еврокомиссии заявили о близости с Украиной, но не назвали сроки принятия в ЕС
По словам главы ЕК, "важно то, что мы одна большая европейская семья". Председатель Евросовета в свою очередь рассказал о договорённости продолжать дискуссии по вопросу.
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Лидеры Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Киеве сближение Незалежной с ЕС, однако не назвали точных сроков принятия страны в союз.
"Мы очень близки. Это процесс, который включает в себя реформы, постепенную экономическую интеграцию, политическую ассоциацию с ЕС, полную реализацию соглашения об ассоциации. Важно то, что мы одна большая европейская семья", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина – Евросоюз.
В свою очередь Шарль Мишель добавил, что стороны на встрече "обсудили сближение и договорились продолжать дискуссию".
Ранее Зеленский заявил, что на саммите Украина – ЕС обсудили санкции по "Северному потоку – 2". Лидер Незалежной на встрече в Киеве признал, что "это дискуссия не на один час, не на один день".
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