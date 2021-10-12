В Москве усилят контроль за соблюдением санитарных мер ночными заведениями

В Москве будет усилен контроль за ночными развлекательными заведениями на предмет соблюдения противоэпидемических требований. Об этом заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры", — приводит его слова ТАСС.

Немерюк уточнил, что на входе в заведения должно проводиться измерение температуры у сотрудников и посетителей, расстановка столов — на расстоянии полутора метров друг от друга, а также соблюдаться масочный режим при передвижении по залу или танцполу.