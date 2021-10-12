В Москве усилят контроль за соблюдением санитарных мер ночными заведениями
На входах должна проводиться термометрия сотрудников и посетителей, а перемещаться внутри можно только в масках, напомнил Алексей Немерюк.
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В Москве будет усилен контроль за ночными развлекательными заведениями на предмет соблюдения противоэпидемических требований. Об этом заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Проверки в заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры", — приводит его слова ТАСС.
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Немерюк уточнил, что на входе в заведения должно проводиться измерение температуры у сотрудников и посетителей, расстановка столов — на расстоянии полутора метров друг от друга, а также соблюдаться масочный режим при передвижении по залу или танцполу.
А ранее бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев заявил Лайфу, что Москва близка к пику заболеваемости коронавирусом. При этом он отметил, что вакцинировано от инфекции очень мало людей — лишь половина от тех цифр, что были запланированы на начало июля.
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