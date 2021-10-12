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Овечкин заявил, что завершит карьеру в московском "Динамо"

В НХЛ российский форвард девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата.

12 октября, 11:38
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в беседе со своей женой Анастасией Шубской рассказал, что намерен завершить игровую карьеру в московском "Динамо". Интервью хоккеиста вышло на "Матч ТВ".

"После моего контракта в "Вашингтоне" последнюю игру я сыграю за "Динамо", а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру", — сказал Овечкин.

Летом нападающий продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

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Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 730 шайб, что является шестым результатом в истории. Россиянин девять раз выигрывал "Морис Ришар Трофи" — приз лучшему снайперу первенства.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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