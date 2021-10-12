Овечкин заявил, что завершит карьеру в московском "Динамо"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в беседе со своей женой Анастасией Шубской рассказал, что намерен завершить игровую карьеру в московском "Динамо". Интервью хоккеиста вышло на "Матч ТВ".

"После моего контракта в "Вашингтоне" последнюю игру я сыграю за "Динамо", а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру", — сказал Овечкин.

Летом нападающий продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

Овечкин является воспитанником столичного "Динамо". В 2004 году "Вашингтон Кэпиталз" выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером. С 2005 года россиянин выступает за американский клуб, в составе которого выиграл Кубок Стэнли.