"Трактор" выиграл шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Ещё на 58-й минуте результат был ничейный. В концовке встречи отличились американский защитник "Трактора" Ник Бэйлен и финский форвард Тему Пулккинен. Также в составе гостей по шайбе забросили Никита Тертышный и Сергей Калинин.

Для челябинского клуба победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. В таблице Восточной конференции команда с 30 очками идёт на второй позиции. Она лишь по дополнительным показателям уступает магнитогорскому "Металлургу", у которого также 30 баллов. "Адмирал" с 11 очками занимает десятую строчку.