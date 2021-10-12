НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Трактор" выиграл шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

В таблице Восточной конференции команда занимает второе место, уступая по дополнительным показателям магнитогорскому "Металлургу".

12 октября, 12:46
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Челябинский "Трактор" на выезде победил владивостокский клуб "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Ещё на 58-й минуте результат был ничейный. В концовке встречи отличились американский защитник "Трактора" Ник Бэйлен и финский форвард Тему Пулккинен. Также в составе гостей по шайбе забросили Никита Тертышный и Сергей Калинин.

Для челябинского клуба победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. В таблице Восточной конференции команда с 30 очками идёт на второй позиции. Она лишь по дополнительным показателям уступает магнитогорскому "Металлургу", у которого также 30 баллов. "Адмирал" с 11 очками занимает десятую строчку.

В КХЛ назвали лучших игроков шестой недели

В КХЛ назвали лучших игроков шестой недели

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" — "Трактор" — 2:4

Шайбы: Тертышный 12' (0:1), Ушенин 26' (1:1), Калинин 28' (1:2), Кестнер 40' (2:2), Бэйлен 58' (2:3), Пулккинен 60' (2:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1