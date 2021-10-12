"Трактор" выиграл шестой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ
В таблице Восточной конференции команда занимает второе место, уступая по дополнительным показателям магнитогорскому "Металлургу".
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Челябинский "Трактор" на выезде победил владивостокский клуб "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Ещё на 58-й минуте результат был ничейный. В концовке встречи отличились американский защитник "Трактора" Ник Бэйлен и финский форвард Тему Пулккинен. Также в составе гостей по шайбе забросили Никита Тертышный и Сергей Калинин.
Для челябинского клуба победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате. В таблице Восточной конференции команда с 30 очками идёт на второй позиции. Она лишь по дополнительным показателям уступает магнитогорскому "Металлургу", у которого также 30 баллов. "Адмирал" с 11 очками занимает десятую строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Адмирал" — "Трактор" — 2:4
Шайбы: Тертышный 12' (0:1), Ушенин 26' (1:1), Калинин 28' (1:2), Кестнер 40' (2:2), Бэйлен 58' (2:3), Пулккинен 60' (2:4)
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