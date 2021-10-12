Камера Tesla сняла, как мстительная москвичка на BMW поцарапала электрокар

В Москве женщина на BMW исцарапала "теслу" за то, что та очень близко припарковалась. Видео © Telegram-канал SHOT

В Москве женщина за рулём BMW необычным способом проучила владельца "теслы", посчитав, что он очень близко припарковался. Она исцарапала электрокар, однако попала на камеру, установленную в детище Илона Маска, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам хозяина "теслы", он отошёл буквально на десять минут и не ожидал увидеть повреждений по возвращении. На кадрах видно, как женщина, открывшая переднюю дверь, озирается, потом несколько раз царапает электрокар и быстро ретируется с места. Владелец Tesla уже подал заявление в полицию.