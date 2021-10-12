Камера Tesla сняла, как мстительная москвичка на BMW поцарапала электрокар
Женщина посчитала, что детище Илона Маска припарковали слишком близко. Владелец "теслы" был в шоке, когда увидел жуткие повреждения. Он уже обратился в полицию.
Скриншот видео © Telegram-канал SHOT
В Москве женщина на BMW исцарапала "теслу" за то, что та очень близко припарковалась. Видео © Telegram-канал SHOT
В Москве женщина за рулём BMW необычным способом проучила владельца "теслы", посчитав, что он очень близко припарковался. Она исцарапала электрокар, однако попала на камеру, установленную в детище Илона Маска, сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам хозяина "теслы", он отошёл буквально на десять минут и не ожидал увидеть повреждений по возвращении. На кадрах видно, как женщина, открывшая переднюю дверь, озирается, потом несколько раз царапает электрокар и быстро ретируется с места. Владелец Tesla уже подал заявление в полицию.
Царапины на Tesla. Фото © Telegram-канал SHOT
А ранее Лайф рассказывал, как под Нижним Новгородом "теслу" расписали под хохлому. При этом Илона Маска пригласили в гости, предложили сходить в баню и пообещали найти ему в России жену.
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