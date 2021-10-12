Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневно
Президент поприветствовал парламентариев в Кремле и поздравил всех с началом работы нижней палаты парламента нового созыва.
Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва и поздравил парламентариев с началом работы. Глава государства выразил надежду, что народные избранники будут подтверждать кредит доверия ежедневной, напряжённой и результативной работой.
"Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной думы РФ восьмого созыва и поздравить всех вас с началом её работы и, конечно, с тем, что по итогам конкурентных, открытых выборов вы одержали победу, — обратился Путин к депутатам. — Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневно напряжённой, результативной работой".
Президент подчеркнул, что политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества и даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня.
Напомним, сегодня состоялось первое заседание Госдумы нового созыва. Председателем нижней палаты парламента снова избран Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Вице-спикерами избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Борис Чернышов, Александр Бабаков и Владислав Даванков.
Фото © ТАСС / Ситдиков Рамиль