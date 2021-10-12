Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы будут подтверждать высокий кредит доверия ежедневно

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва и поздравил парламентариев с началом работы. Глава государства выразил надежду, что народные избранники будут подтверждать кредит доверия ежедневной, напряжённой и результативной работой.

"Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной думы РФ восьмого созыва и поздравить всех вас с началом её работы и, конечно, с тем, что по итогам конкурентных, открытых выборов вы одержали победу, — обратился Путин к депутатам. — Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневно напряжённой, результативной работой".