Под Киевом неизвестный в камуфляже открыл стрельбу, один человек ранен

Всё произошло в тот момент, когда из подъезда одного из домов вышли мужчина, женщина и девочка. Вооружённый человек подбежал к автомобилю, в который они садились, и направил ствол на водителя.