Под Киевом неизвестный в камуфляже открыл стрельбу, один человек ранен
Всё произошло в тот момент, когда из подъезда одного из домов вышли мужчина, женщина и девочка. Вооружённый человек подбежал к автомобилю, в который они садились, и направил ствол на водителя.
Скриншот видео © Телеграм-канал "Киев Оперативный"
Неизвестный в камуфляже замечен в украинском селе Софиевская Борщаговка. Видео © Телеграм-канал "Киев Оперативный"
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области Украины неизвестный мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу по прохожим. Он ранил 27-летнего молодого человека, сообщает полиция региона в "Фейсбуке".
Правоохранители ведут поиск злоумышленника, из какого оружия он стрелял, не уточняется. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, супруга раненого и девочка школьного возраста не пострадали.
Ранее Лайф писал, что в США 14 человек пострадали и один погиб в результате стрельбы в баре города Сент-Пол в Миннесоте.
Комментариев: 0