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"Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Старт аппарата запланирован на 28 октября, ему предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".

12 октября, 12:07
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/32930/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события", — говорится в релизе.

Пуск "Союз-2.1а" запланирован на 28 октября. Ракета должна вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС18". 8 октября специалисты дочерних организаций уже провели механическую сборку "пакета" (1 и 2 ступени) аппарата.

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Напомним, что ещё в августе 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью. По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного творчества.

Сейчас на МКС ведутся съёмки российского фильма "Вызов". Для этого на станцию 5 октября отправились режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс". По сюжету фильма "Вызов" врача, которого играет Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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