"Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события", — говорится в релизе.

Пуск "Союз-2.1а" запланирован на 28 октября. Ракета должна вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС18". 8 октября специалисты дочерних организаций уже провели механическую сборку "пакета" (1 и 2 ступени) аппарата.

Напомним, что ещё в августе 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью. По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного творчества.