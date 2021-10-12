"Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода
Старт аппарата запланирован на 28 октября, ему предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".
Фото © "Роскосмос"
Ракету-носитель "Союз-2.1а" украсили хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события", — говорится в релизе.
Пуск "Союз-2.1а" запланирован на 28 октября. Ракета должна вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС18". 8 октября специалисты дочерних организаций уже провели механическую сборку "пакета" (1 и 2 ступени) аппарата.
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Напомним, что ещё в августе 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью. По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного творчества.
Сейчас на МКС ведутся съёмки российского фильма "Вызов". Для этого на станцию 5 октября отправились режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс". По сюжету фильма "Вызов" врача, которого играет Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий.
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