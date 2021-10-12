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Милонов углядел угрозу для детей в комиксе с Суперменом-бисексуалом

Героев с нетрадиционной ориентацией, если и показывать, то только как предателей родины, негодяев, убийц, чтобы ассоциации были с чем-то плохим, указал депутат.

12 октября, 12:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/thedcnation/status/1447602030252417025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DC Nation</a></p>

Фото © Twitter / DC Nation

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что новый комикс DC, в котором Супермен станет биссексуалом, способен сломать психику детям. По его словам, несовершеннолетним, на кого и направлен этот жанр, "нельзя такое показывать 100%".

"Мы должны показывать, что это уродство. Пускай будет бисексуал, но он должен быть предатель родины, негодяй, убийца, чтобы это ассоциировалось со всем плохим", заявил парламентарий в беседе с "Москвой 24".

Комиксы, в которых главные роли нетрадиционной ориентации, появляются по той причине, что такие ценности стали мейнстримом на Западе, отметил Милонов. А "нормальный" же ребёнок не будет ориентироваться на сомнительные идеалы.

Милонов назвал маньяками мужчин с накрашенными ногтями и призвал их обследовать

Милонов назвал маньяками мужчин с накрашенными ногтями и призвал их обследовать

"Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребёнок никогда не пойдёт за этим сомнительным идеалом", — заключил депутат.

Ранее Милонов назвал негодяйством поцелуй мужчин в эфире ТНТ и призвал прекратить вещание канала. Причиной возмущения депутата стало шоу "Игра", а именно "хулиганы и негодяи" из команды "Камызяки".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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