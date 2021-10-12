Милонов углядел угрозу для детей в комиксе с Суперменом-бисексуалом

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что новый комикс DC, в котором Супермен станет биссексуалом, способен сломать психику детям. По его словам, несовершеннолетним, на кого и направлен этот жанр, "нельзя такое показывать 100%".

"Мы должны показывать, что это уродство. Пускай будет бисексуал, но он должен быть предатель родины, негодяй, убийца, чтобы это ассоциировалось со всем плохим", — заявил парламентарий в беседе с "Москвой 24".

Комиксы, в которых главные роли нетрадиционной ориентации, появляются по той причине, что такие ценности стали мейнстримом на Западе, отметил Милонов. А "нормальный" же ребёнок не будет ориентироваться на сомнительные идеалы.

"Детям-то надо психику ломать. Нормальный ребёнок никогда не пойдёт за этим сомнительным идеалом", — заключил депутат.