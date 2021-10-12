Экс-чемпион мира согласен потренировать коллегу и считает, что у того есть шанс "уделать" шоумена, однако для этого надо приложить усилия и постараться.

Милонов возьмёт уроки бокса у Валуева перед матчем-реваншем с Джигурдой. Видео © LIFE

Депутат Госдумы Виталий Милонов, уступивший шоумену Никите Джигурде в поединке по правилам бокса, рассказал Лайфу, что перед реваншем возьмёт уроки у бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Николая Валуева.

"В более интеллектуальных видах состязаний мой уважаемый оппонент сразу сдастся и проиграет. Поэтому я предпочитаю сражаться там, где я не очень хорош. Мне уже товарищи рекомендовали взять несколько уроков у нашего мастера Николая Валуева, он сказал, что меня погоняет так, что я буду шикарным бойцом. Самое важное во всей этой истории — пропаганда спорта, здорового образа жизни и не бояться никаких вызовов и трудностей. Я не буду никогда боксёром, но я за спорт и за здоровый образ жизни", — сказал Милонов.

Он также оценил поведение коллег, пришедших на первое заседание Госдумы без масок. Милонов заметил, что не будет никого осуждать, однако сам считает, что сейчас лучше находиться в маске, ведь парламентарии разместились очень близко друг к другу и не имеют возможности соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, по его мнению, маски нужно делать красивыми, также их можно использовать как площадку для политической пропаганды.

Николай Валуев в свою очередь заметил, что шансы на победу у Милонова есть, всё зависит от его старания, но быстро научить коллегу всем азам бокса не выйдет.

"Дело не в весовых категориях, дело в старании и умении. Умение и навыки приобретаются в процессе обучения", — сказал Валуев, уточнив, что уроков потребуется много, однако за год парламентария реально подготовить к состязанию.